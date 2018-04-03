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الرئيس الكوبي يبحث مع وزير الخارجية السعودية مستجدات الاحداث الاقليمية والدولية
2018/04/03 - 23 : 09 AM

هافانا في 3 ابريل /بنا/ استقبل الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وزير الخارجية السعودية عادل الجبير وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وافادت وكالة الانباء السعودية، انه جرى خلال اللقاء ، بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الجبير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه الزيارة جاءت في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الروابط المشتركة والتعاون المثمر في المجالات كافة.
وأضاف : " لدينا توافق حول قضايا عدة، وموقف موحد وثابت في محاربة التطرف والإرهاب، وناقشنا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قضايا المنطقة، وأؤكد أننا ننظر بثقة إلى مستقبل العلاقة بين البلدين الصديقين".


خ.س

بنا 0620 جمت 03/04/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/04/03 - 23 : 09 AM
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