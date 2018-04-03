واشنطن تدرج تنظيمين باكستانيين على قوائم التنظيمات الإرهابية واشنطن في 03 أبريل/ بنا /أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، تنظيمين باكستانيين على صلة بجماعة "عسكر طيبة"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، بحسب وكالة انباء الاناضول إنها أدرجت على لائحة الإرهاب كلا من جماعة "ميلي مسلم ليغ"، وجماعة "تحريك الزادي كشمير".



وأضاف البيان، أن "هذا الإدراج يسعى إلى حرمان هذه الجماعات من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ المزيد من الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى هذا الإدراج يحظر على المواطنين الأمريكيين الدخول في أي معاملات مع جماعة "عسكر طيبة" والتنظيمين المرتبطين بها.



ونقل البيان تصريحا لمنسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، قال فيه إن "جماعة عسكر طيبة، مهما اختارت من تسميات، فإنها تبقى مجموعة إرهابية عنيفة".

وأضاف سيلز، أن "الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود المبذولة لضمان ألّا يكون لجماعة عسكر طيبة، صوت سياسي إلى حين التخلي عن العنف كأداة للتأثير".



و.ش



بنا 0611 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/03 - 14 : 09 AM