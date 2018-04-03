خادم الحرمين يبحث مع الرئيس ترمب قضايا اقليمية ودولية وفي مقدمتها التطورات الاخيرة في فلسطين الرياض في 3 ابريل /بنا/ أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس بالرئيس الامريكي دونالد ترمب.



وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان خادم الحرمين اعرب في بداية الاتصال عن شكره للرئيس ترمب على حسن الاستقبال لوفد المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولي العهد، وما شهدته الزيارة من لقاءات مثمرة.

واضافت الوكالة انه تم خلال الاتصال بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث شدد خادم الحرمين على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكدا مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أعرب خادم الحرمين عن تقديره للبيان الصادر عن البيت الأبيض وما تضمنه من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيراني، وأكد على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه، في حين أكد الرئيس الأمريكي على ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في تحقيق الاستقرار وجهودها المقدرة في هذا الشأن.



ونوه الزعيمان بأهمية ما تحقق ضمن جهود دولية منسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وأكد خادم الحرمين على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أرضه.



خ.س



بنا 0603 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/03 - 08 : 09 AM