زلزال قوته 6ر6 درجة يضرب شرقي بوليفيا دون تسجيل إصابات

لاباز في 03 أبريل/ بنا / هز زلزال قوته 6ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي بوليفيا بالقرب من الحدود مع باراجواي والأرجنتين، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مركز لرصد الزلازل في لاباز ان الزلزال وقع بالقرب من بلدة "كاراندايتي"، في منطقة تشوكويساكا وكان مركزه على عمق 658 كيلومترا تحت سطح الأرض.





وذكر المتحدث باسم مركز رصد الزلازل أنه "تم الشعور بالزلزال في المباني المرتفعة في مدينة سوكر، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار في منطقة الزلزال".

كما هز الزلزال عددا من المدن والبلدات مثل تاريجا وبورميجو.



وفي شرقي تاريجا، "خرج السكان من منازلهم ومن بعض المباني لأسباب تتعلق بالسلامة، وحدث كل شيء سريعا"، حسبما أفاد المتحدث باسم البلدية بوريس فرنانديز.

وذكرت تقارير أنه تم إخلاء عدد من المباني في العاصمة البرازيلية، برازيليا ، كما خرج بعض سكان ساو باولو إلى الشوارع.



و.ش



بنا 0523 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/03 - 26 : 08 AM