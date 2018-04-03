الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف وتعز الجوف في 3 ابريل /بنا/ اعلنت قوات الجيش اليمني، انها تمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية برط شمالي محافظة الجوف و تحقيق تقدم جديد بمديرية القبيطة شمالي لحج والتصدي لمحاولات تسلل حوثية بمحافظة الحديدة.



وقال مصدر عسكري ، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية ، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها جبل الشعير الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة بعد هجوم واسع شنته على مواقع المليشيا الحوثية المتبقية في مديرية برط ، تكبدت خلاله الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

كما اعلن الجيش انه حقق تقدماً جديداً بمديرية القبيطة شمالي لحج، وتحرير مواقع استراتيجية اهمها ، جبل جالس المطل على معسكر لبوزة ونجد قفل ، وانه يواصل الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوبي تعز، وعلى شك استكمال تحرير مديرية القبيطة من المليشيا الانقلابية، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.



كما تصدت قوات الجيش والمقاومة، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، لمحاولات تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في مديرية حيس ومنطقة القطابا بمحافظة الحديدة، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي واستهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق موزع والجراحي و التحيتا.



خ.س



بنا 0520 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/03 - 51 : 08 AM