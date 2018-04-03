الرئيس الفرنسي يواجه أكبر اضرابات عمالية في قطاع النقل قد تتسبب في بلبلة على مدى ثلاثة أشهر باريس في 3 أبريل/بنا/ بدأت شركة السكك الحديدية في فرنسا إضرابها عن العمل اعتبارا من أمس الاثنين احتجاجا على مشروع إصلاح تقدمت به الحكومة، ويتبعه سلسلة إضرابات في قطاعات أخرى من بينها الطاقة وجمع النفايات وشركة (إير فرانس).



وذكرت قناة ( فرانس 24 العربية) أن هذه القضايا الاجتماعية ستشكل تحديا كبيرا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وللنقابات التي تعول على تأييد الرأي العام، وتشكل اختبارا مهما ليس للرئيس إيمانويل ماكرون فحسب بل كذلك للنقابات، حيث تبدأ التعبئة مع عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف)، الشركة العامة المشرفة على القطارات في فرنسا، في حركة قد تبلبل حياة الفرنسيين اليومية على مدى ثلاثة أشهر.



وقالت إليزابيث بورن وزيرة النقل الفرنسية لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) إن"الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضى التي ليس لها مبرر".



وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية إن يكون ذلك أحد أكبر الإضرابات منذ سنوات مع إعلان موظف من كل اثنين تقريبا إنه سيشارك فيه، وذكرت الشركة إن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة وإنه لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثماني خطوط للقطار الفائق السرعة.



وستواجه خدمات السكك الحديدية الدولية ارتباكا أيضا ولن تكون هناك قطارات بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، وقالت الشركة إن قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا سيعمل في حين أن خدمة (يوروستار) التي تربط بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات.



ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا، وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها.



وإذا انتصر ماكرون على الاتحادات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات.



ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.



خ.أ



بنا 0331 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/03 - 40 : 06 AM