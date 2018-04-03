ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس شركة (ماجيك ليب) الامريكية فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة

لوس انجلوس في 03 أبريل/بنا/ التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمقر إقامته في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الامريكية اليوم الرئيس التنفيذي من شركة ماجيك ليب روني ابوفيتز.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن رئيس ماجيك ليب قدم لولي العهد السعودي عرضا عن مجال الشركة ومنتجاتها، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة.



حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد.



خ.أ



بنا 0321 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/03 - 26 : 06 AM