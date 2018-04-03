السعودية وكوبا تؤكدان الحرص على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي

هافانا في 3 أبريل/بنا/ التقى وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا برونو رودريغيز باريليا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجمهورية كوبا.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن وزير العلاقات الخارجية الكوبي أقام حفل استقبال على شرف وزير الخارجية عادل الجبير بمقر الوزارة في العاصمة الكوبية هافانا، حضره أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى جمهورية كوبا.



وعقدت جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها التأكيد على حرص البلدين على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومحاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وفي ذات السياق التقى وزير الخارجية عادل الجبير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس رويس، بمقر المجلس في العاصمة هافانا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجمهورية كوبا.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم التطلعات في البلدين.







خ.أ



بنا 0249 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/03 - 13 : 06 AM