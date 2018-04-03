مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 3 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري ويهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.



جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات الرئاسية.



جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني من وزير الديوان الملكي.



جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني من وزير شؤون الاعلام.



جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير شئون الكهرباء والماء.



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الكهرباء والماء.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني.



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني.



سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر وتقدير من الامين العام للاتحاد الهندسي الخليجي.



سمو رئيس الوزراء يقوم بزيارة ميدانية مفاجئة لقرية الصالحية.



سمو رئيس الوزراء يتسلم عينة من باكورة انتاج الاكتشاف النفطي‎.



سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ جلالة الملك باكتشاف أكبر مورد من النفط.



وزير الإسكان يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد باكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ المملكة.



العسومي يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط.



مجلس الوزراء يهنئ جلالة الملك المفدى بمناسبة الاعلان عن اكبر اكتشاف في تاريخ البحرين للنفط الصخري والغاز.



تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. معالي الشيخ خالد بن عبد الله خلال اجتماع عمل يؤكد:

"الإعمار" مهتمة بمشاريع "الجنوبية" وبرنامج زمني ومالي لضمان التنفيذ بأفضل مستوى من الجودة.



بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء.

الوزير خلف: تطوير مجمع 216 بحالة بوماهر يشمل إعادة إنشاء الطرق القديمة بطول 6.5 كيلومتر.



الوزير حميدان يرعى حفل ختام منتدى البحرين الدولي التطوعي الثالث.



رئيس الأمن العام يطلع وفدا من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي على ممارسات المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران واستقطاب عناصر محددة وشحنها بالفكر الإرهابي المتطرف‎.

وزير شؤون الكهرباء والماء يثني على جهود فريق العمل المكلف بإنجاز التقرير الوطني للتنمية البشرية ويؤكد دعمه وتعاونه معهم.



متسابق بحريني يحقق المركز الرابع عالمياً في المسابقة العالمية لحفظ القرآن بمصر.



هيئة جودة التعليم والتدريب تشارك في المؤتمر الإقليمي للتعليم النوعي في القرن الـ 21 في الكويت.



معهد التنمية السياسية يطلق برنامج حقوق الإنسان لضباط الأمن العام بالتعاون مع أكاديمية الشرطة.



وزارة الإسكان تعلن عن فتح وثائق تأهيل مقاولين لتنفيذ مشروعي (وادي السيل) و(قلالي).



الخدمات الطبية الملكية و(تمكين) توقعان اتفاقية تعاون لتدريب الكوادر الطبية.



القائد العام لقوة الدفاع يستقبل قائد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.



القائد العام يستقبل قائد سلاح الجو الملكي البحريني.



السفير السعودي: البحرين بوتقة الحضارات وبوتقة العلم والثقافة.



المرور : إطلاق حملة توعوية لذوي الإعاقة بالتعاون مع (التنمية الاجتماعية).



نادي الحالة يشيد بتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد.



محافظة العاصمة تطلق مبادرة (تشجير المراكز الرياضية) بهدف زيادة الوعي البيئي.



بن هندي : نقف مع ناصر بن حمد لوقف حسابات زرع الفتنة.



سمو الشيخ فيصل بن راشد: نؤيد دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد لمواجهة العابثين وأصحاب التفرقة.



الفاضل: "الوطنية لحقوق الإنسان" تدرب 428 فردا في الربع الأول من العام الجاري.



رئيس لجنة المرافق بمجلس الشورى: البحرين حققت مستويات متقدمة في توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية وحديثة.



خلال رعاية سموها معرض دانات (13) ثاجبة بنت سلمان: المرأة البحرينية محظوظة بدعم ورعاية عاهل البلاد للارتقاء بمكانتها وفكرها المجتمعي.











خ.أ



بنا 0244 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/03 - 13 : 06 AM