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الطقس في مملكة البحرين : غائم جزئيا، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا
2018/04/03 - 12 : 06 AM

المنامة في 3 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون غائم جزئيا، ولكنه غائم مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 30 م الصغرى 21 م.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 20%.

شروق الشمس 05:27 صباحا....الغروب في الساعة 05:55 مساءا.


خ.أ

بنا 0218 جمت 03/04/2018


عدد القراءات : 68         اخر تحديث : 2018/04/03 - 12 : 06 AM
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