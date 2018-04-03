الطقس في مملكة البحرين : غائم جزئيا، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا

المنامة في 3 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون غائم جزئيا، ولكنه غائم مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.



الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة العظمى 30 م الصغرى 21 م.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 20%.



شروق الشمس 05:27 صباحا....الغروب في الساعة 05:55 مساءا.





خ.أ



بنا 0218 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/04/03 - 12 : 06 AM