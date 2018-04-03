رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد يدعو الأحزاب المتنافسة للعمل مع الحكومة من أجل تحقيق التنمية أديس أبابا في 02 ابريل/بنا/ دعا رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد الدكتور أبي أحمد الأحزاب المتنافسة للعمل مع الحكومة من أجل تنمية البلاد، وتعهد رئيس الوزراء بأن حكومته تعمل على ترسيخ الساحة السياسية للمنافسة العادلة.



وحسب وكالة الانباء الاثيوبية (ينا) أن ابي أحمد قال: "إننا ننظر إلى الأطراف المتنافسة من الاحزاب السياسية الاخرى كمتنافسة وليس كأحزاب معارضة أو كأعداء بل نراهم كأصدقاء".



وفي ذات السياق وجه رئيس الوزراء الدكتور ابي أحمد دعوة إلى الأطراف المتنافسة للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في كفاحها من أجل نهضة البلاد وتنميتها وتطورها"، مشددا على الحاجة إلى الحوار السلمي والديمقراطي، وإن الأطراف المتنافسة تحتاج إلى الوقوف مع الحكومة وذلك من أجل إقامة حوارات فعالة.



و أضاف قائلا إن حكومته "ستعمل على الاستفادة من التنوع الذي يظهر أحيانا على شكل اختلاف في الرأي، نستفيد منه في الاعتراف بالوحدة ومن اختلافاتنا غالباً نأتي بأكثر الحلول الرائدة للمشاكل القائمة، مؤكدا أيضا بأن البلاد بحاجة إلى إيجاد المزيد من القضايا التي توحدنا أكثر من تلك التي نراها.



يذكر أن مجلس النواب الاثيوبي صادق بالأغلبية أمس على تعيين الدكتور ابي أحمد رئيسا للوزراء، حيث أدى اليمين الدستوري أمام مجلس النواب.









خ.أ



بنا 2220 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/03 - 56 : 01 AM