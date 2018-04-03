وزير الخارجية الاماراتي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان في شتى المجالات طوكيو في 2 أبريل / بنا / أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع اليابان في شتى المجالات، معربا عن أمله بالتحاق طلبة إماراتيين بالمدارس الثانوية اليابانية، مشيدا في هذا الصدد بالمدرسة اليابانية في دولة الإمارات التي استقطبت أبناء الدولة.

جاء ذلك لدى ترأس وزير الخارجية الاماراتي الاجتماع الأول لـ (حوار السياسات بين دولة الإمارات و اليابان) و الذي يأتي تماشيا مع مذكرة التفاهم بشأن مشاورات السياسات والتي تم توقيعها خلال زيارة سموه لليابان مطلع أبريل من العام 2017.



وحسب وكالة انباء الامارات (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد "أن الشراكة القائمة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة (إنبكس) اليابانية ما هي إلا خطوة أخرى تجاه علاقة ثنائية أكثر متانة وقوة ومتعددة المجالات بين البلدين، معربا في ذات الوقت عن سعادته لتطور علاقات التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن عدد السياح من كلا البلدين في تزايد مستمر.



و ذكر أن الحديث مع وزير خارجية اليابان تطرق إلى العديد من المبادرات فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتعليم وكيفية تعزيز التعاون في قطاع الطيران بين البلدين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتطلع للزيارة المرتقبة لمعالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.



وذكرت (وام) أن الاجتماع بين الطرفين ناقش سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة.



و من جانبه أكد تارو كونو وزير خارجية اليابان - الذي ترأس جانب بلاده في الاجتماع - على العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات واليابان والحرص المستمر على تعزيزها في شتى المجالات.



عقب ذلك عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع تارو كونو وزير خارجية اليابان، مؤكدا استمرار دعم دولة الإمارات لليابان في ما تواجهه من تحديات من كوريا الشمالية نتيجة تجارب إطلاق الصواريخ البالستية، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين مشيرا إلى أن دولة الإمارات والمنطقة تواجه التحدي نفسه من إيران وعلى هذين البلدين احترام المبادىء والأعراف الدولية واحترام سيادة دول الجوار.



من جانبه أكد تارو كونو وزير خارجية اليابان أن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر في العديد من المجالات ومنها المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية واستكشاف الفضاء، مضيفا إن حق امتياز النفط الممنوح لليابان من قبل دولة الإمارات والذي انتهت مدته مارس الماضي تم تمديده، معربا عن امتنانه لهذا القرار الذي يعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين..و أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة بدفع عجلة التعاون في المجالات الأخرى بين البلدين.





خ.أ



بنا 2158 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/03 - 06 : 01 AM