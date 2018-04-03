أمين عام مجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية جنيف في 02 أبريل/بنا/ اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقر بعثة مجلس التعاون في جنيف مساء اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن جريفيث، على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم خطة الاستجابة لإغاثة الجمهورية اليمنية في مدينة جنيف.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).



حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، ورئيس بعثة مجلس التعاون في جنيف السيد عادل المهري .



خ.أ



بنا 2146 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/03 - 04 : 01 AM