سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الديوان الملكي المنامة في 02 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.





وفيما يلي نص البرقية:-

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني ان أتقدم الى مقامكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي يعد من اكبر الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله والتي نرجو من الله أن تنعم المملكة بخيراته في المنظور القريب .

داعين الباري سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يحقق على يدي سموكم الكريمة المزيد من التقدم والازدهار لمملكتنا الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله، وأن يجعلها الله بشارة خير وبركة لوطننا العزيز وشعبه الكريم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام





ع.ر/ع ذ



بنا 2009 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/02 - 12 : 11 PM