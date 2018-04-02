سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الديوان الملكي المنامة في 02 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.





وفيما يلي نص البرقية:-

صاحب السمو الملكي العم العزيز الامير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني ان أتقدم الى مقامكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي يعد من اكبر الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله والتي نرجو من الله أن تنعم المملكة بخيراته في المنظور القريب .

داعيا الباري سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية وأن يحقق علي يدي سموكم الكريمة المزيد من التقديم والازدهار لمملكتنا الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله وأن يجعلها الله بشارة خير وبركة لوطننا العزيز و شعبه الكريم ، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام .





ع.ر/ع ذ



بنا 1959 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/02 - 02 : 11 PM