جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الديوان الملكي المنامة في 02 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يشرفني ان أتقدم الى مقام جلالتكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي يعد من اكبر الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في عهد جلالتكم الزاهر والتي نرجو من الله ان تنعم بها البلاد والعباد .

داعين الباري سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يحقق على يدي جلالتكم الكريمة المزيد من المنجزات التنموية والاقتصادية لوطننا العزيز وشعبه الوفي، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام .





ع.ر/ع ذ



بنا 1955 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/02 - 06 : 11 PM