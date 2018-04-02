رئيس الأمن العام يطلع وفدا من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي على ممارسات المجموعات الإرهابية المدعومة من إيران واستقطاب عناصر محددة وشحنها بالفكر الإرهابي المتطرف‎ المنامة في 02 أبريل/ بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اليوم ، وفدا من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي ، وذلك بحضور مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.



وقد رحب رئيس الأمن العام في مستهل اللقاء بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين والتي تأتي في إطار التواصل والعمل على توضيح الصورة الحقيقية للوضع الأمني في البحرين وإبرازه لدى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.



وأكد رئيس الأمن العام ، في الإيجاز الذي قدمه للوفد، على التصدي للمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران والتي تعمل بشكل مستمر على التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين واستقطاب عناصر محددة والتغرير بها وشحنها بالفكر الإرهابي المتطرف واتخاذ الزيارات الدينية إلى إيران غطاء للكثير من أعمال التحريض والدعم التي تقوم بها جهات تابعة للحرس الثوري الإيراني للمجموعات الإرهابية من خلال تدريبها على استخدام وتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في البحرين، واستهداف منشآت حيوية وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إيواء إيران لجماعات إرهابية تضم عناصر مطلوبة أمنيا وصادر بحقها أحكام بالإعدام والمؤبد لارتكابها أعمالا إرهابية ، نتج عنها استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين.



كما أشار رئيس الأمن العام ، خلال حديثه لوفد مجلس الشيوخ الأمريكي ، إلى الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ، تجاوزت بكثير ما تضمنته توصيات اللجنة ، موضحا في الوقت ذاته العمل المستمر على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين رجال الأمن وكافة فئات المجتمع وأطيافه بما يعود بالنفع على أمن الوطن والمواطن.



وقد تم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون الأمني وسبل تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع الوفد على مقاطع مصورة تتعلق بمهام وخدمات شرطة خدمة المجتمع والواجبات والأدوار المنوطة بها فضلا عن استعراض مضمون وأهداف برنامج "معاً " لمكافحة العنف والإدمان والدور الذي يقوم به في تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي بين مختلف القطاعات المعنية.



وفي ختام اللقاء، تفقد رئيس الأمن العام والوفد الزائر، المعرض الذي أقيم بمناسبة الزيارة وتضمن نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات الإرهابية لاستهداف حياة رجال الشرطة.





ع.ر/ع ذ



بنا 1808 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/02 - 14 : 09 PM