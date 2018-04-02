جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري ويهنئه بفوزه في الانتخابات الرئاسية المنامة في 02 أبريل / بنا / أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه ورعاه هذا اليوم، اتصالا هاتفيا، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، أعرب فيه جلالته عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس المصري بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار ومواصلة مصر لدورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة نصرةً لقضايا أمتينا العربية والاسلامية.

وأكد جلالته أن مملكة البحرين ستبقى على الدوام داعمة لجمهورية مصر العربية وشعبها في جميع الظروف، متطلعين إلى العمل الوثيق لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.



ع.ر/ع ع



بنا 1749 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/02 - 55 : 08 PM