بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء.. خلف: تطوير مجمع 216 بحالة بوماهر يشمل إعادة إنشاء الطرق القديمة بطول 6.5 كيلومتر المنامة في 02 أبريل / بنا / بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بشأن إعادة تأهيل المناطق القديمة في المدن والقرى، تعكف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على البدء باتخاذ الإجراءات التكميلية المتبعة لمشروع تطوير مجمع 216 في حالة بو ماهر بمحافظة المحرق.



وأكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مجلس المناقصات والمزايدات انتهى من إجراءات ترسية مشروع تطوير مجمع 216 في حالة بو ماهر بمحافظة المحرق على السادة شركة عبدالكريم الجهرمي للمقاولات بكلفة مليون ومئتين وتسع وتسعين ألف وتسعمئة وواحد واربعين ديناراً (1.299.941 ديناراً)، مضيفاً أن الوزارة حالياً بصدد بدء العمل في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع مجلس المحرق البلدي وفقاً لخطتها الساعية إلى تطوير مشاريع البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.



وأوضح وزير الأشغال أن أعمال التطوير سوف تشمل إعادة إنشاء الطرق القديمة في مجمع 216 بطول كلي يبلغ 6.5 كيلومترات منها ما يعادل 2.5 كلم ممرات ضيقة، علاوة على ذلك إنشاء أرصفة باستخدام الطوب الأرضي، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، حماية شبكة الخدمات ووضع الإرشادات والعلامات المرورية لتسهيل الحركة المرورية.



وكشف خلف عن أن الطريق المذكور يندرج ضمن مشروع تطوير طرق مجمع 216 بمنطقة حالة بوماهر حيث سيشمل تحسين طريق اللؤلؤ كمنطقة جذب سياحي، وهو الميزة الخاصة في المنطقة التي تم اقتراحها من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث سيتم تطوير الطريق للمشاة من المقيمين والسياح للتعرف على المسار التاريخي لصيد اللؤلؤ في البحرين والذي سيكون مرصوفاً بالطوب.



من جهته أثنى السيد غازي المرباطي ممثل الدائرة الرابعة بمجلس المحرق البلدي على التعاون الوثيق والفعال بين كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين المجالس البلدية التي تعتبر حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين وترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم في ما يرتبط بتوفير الخدمات وتعزيز البنية التحتية، مشيداً بما يعكسه هذا التعاون من ترجمة للاحتياجات والتطلعات التنموية للأهالي.



كما شكر المرباطي وزارة الأشغال متمثلة في جميع الطاقم الفني والإداري على المجهود الكبير الذي يبذلونه في سبيل وضع مشروع تطوير البنى التحتية في حالة بوماهر موضع التنفيذ حيث أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي يتطلع أبناء منطقة حالة بوماهر لتلبية أهم احتياجات المنطقة المتمثلة في تهيئة البنية التحتية من حيث توفير الطرق ومصارف مياه الأمطار وجميع الخدمات المرافقة بالشكل الذي يلبي طموحاتهم، وأبدى المرباطي ثقته بالمختصين في الوزارة من حيث تنفيذ المشروع كما هو مخطط له وخلال المدى المنظور.



ع.ر/ع ع



بنا 1722 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/02 - 44 : 08 PM