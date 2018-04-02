سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التهنئة بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي تحقق بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهودكم المباركة وسعيكم الدؤوب لنهضة مملكة البحرين وتقدمها، مشيدين وبكل اعتزاز جهود سموكم حفظكم الله من خلال رئاستكم للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، والتي عملت وبكل كفاءة واقتدار على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب والتي تمت بشكل مدروس وأسفرت عن هذا الاكتشاف النفطي المبشر بالخير للبحرين وشعبها.



إن غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تنظر باعتزاز وتقدير بالغين إلى هذا الاكتشاف الهام الذي تحقق بفضل جهود سموكم ستكون دوماً داعمة ومساندة، لكافة جهودكم الخيرة والتي تسعى لما فيه مصلحة مملكة البحرين ورقيها، ونحن على ثقة بان المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالإنجازات، وسيكون القطاع الخاص بإذن الله على قدر الثقة في تحمل مسؤولياته في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة.

وفقكم الله دوماً لتحقيق المزيد من النجاحات للبحرين ولشعبها الوفي والمحب لقيادته والمقدر لجهودكم الطيبة المخلصة في كافة المجالات.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم بعون الله سالمين.



ع.ر/ع ع



بنا 1717 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/02 - 42 : 08 PM