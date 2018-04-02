سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-

العم العزيز صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله بركاته..

يسرني ويشرفني أن ارفع الى سموكم الكريم باسمي وباسم جميع منتسبي الحرس الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي يعتبر امتدادا للنهضة التنموية الشاملة التي ارسى قواعدها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه والتي باتت تجني ثمارها مملكتنا الغالية من خلال النقلات النوعية في قطاعها النفطي وبفضل المتابعة المستمرة من قبل سموكم الكريم والتي كان لها اثر كبير في تحقيق التنمية الشاملة لمملكة البحرين.

وانني اذ اهنئ سموكم بهذا الحدث النوعي لأدعو المولى العلي القدير ان يحفظ سموكم وان يديم عليكم نعمة الصحة والعافية والعمر المديد لتحقيق المزيد من الانجازات التنموية لمملكة البحرين تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ودمتم يا صاحب السمو بعون الله سالمين.



ع.ر/ع ع



بنا 1706 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/02 - 41 : 08 PM