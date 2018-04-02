سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من وزير شئون الكهرباء والماء المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

إنه ليشرفني يا صاحب السمو بأن أرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، وما كان هذا الانجاز المشرف ليتحقق لولا التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله في إعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط وفق المسيرة التنموية التي كان لها الأثر البالغ في الوصول لهذا الانجاز التاريخي مما ستنعكس آثاره الايجابية على اقتصاد هذا الوطن العزيز ونهضته الشاملة تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة، وهذا الانجاز بلا شك تعززه المتابعة الدؤوبة والدعم اللامحدود نحو مسيرة التنمية والبناء من لدن سموكم حفظكم الله، وهو حصيلة العمل المتواصل والجهود المضنية التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.



سيدي صاحب السمو، إنني إذ أبارك لسموكم هذا الانجاز المشرف والذي سيحقق آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي ليشرفني أن أعاهد سموكم ببذل المزيد من الجهود من أجل مملكة البحرين ورفعتها وازدهارها، حفظ الله البحرين وأدام الله سموكم ذخراً وسنداً وسدد على طريق الخير خطاكم وأمدكم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وتفضلوا سموكم بقبول اسمى آيات التقدير والاحترام والولاء.



ع.ر/ع ع



بنا 1704 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/02 - 41 : 08 PM