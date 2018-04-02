سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعـاه رئيس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين أن أرفع لمقام سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي تحقق بعد توفيق الله عز وجل نتيجة لجهود سموكم ومتابعتكم الدؤوبة لكافة التوجيهات الملكية السامية بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط.



صاحب السمو، إن مملكة البحرين بعد هذا الاكتشاف الهام مقبلة بإذن الله على عهد جديد من التطور والتنمية، ستستمر فيه عجلة التنمية وبوتيرة أكبر لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي، ونحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين كلنا تفاؤل بأن تشهد المرحلة المقبلة إنجازات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وتنمية شاملة في جميع المجالات، ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره المأمول في قيادة دفة النمو الاقتصادي، وليساهم مع الحكومة الموقرة في تحقيق النهضة المنشودة لمملكتنا الغالية، ولابد لي في هذه المناسبة أن أثمن بكل اعتزاز جهود حكومتكم الموقرة في توفير كافة المقومات والتسهيلات اللازمة، والتي بلا شك كان لها الأثر الايجابي المباشر في تحقيق هذا الاكتشاف النفطي الهام والكبير، داعين المولى عز وجل أن يوفق جهود سموكم المباركة لتحقيق كل ما تصبون إليه لهذا البلد وشعبكم الوفي، وأن يحفظكم ويمتعكم بدوام الصحة والسعادة والتوفيق لتحقيق المزيد من التطور التنموي والحضاري والاقتصادي لهذه المملكة الغالية، معربين عن تمنياتنا الخالصة لسموكم بالتوفيق في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله داعين الله عز وجل لكم بالمزيد من النجاح لتواصلوا مع مسيرة التقدم والرقي في هذا العهد الزاهر.

وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول أسمى آيات والتقدير والاحترام، ودمتم بعون الله سالمين.



ع.ر/ع ع



بنا 1659 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/02 - 40 : 08 PM