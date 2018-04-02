أمير دولة الكويت ورئيس جمهورية القمر يستعرضان العلاقات الثنائية بين بلديهما والقضايا المشتركة الكويت في 2 ابريل / بنا / عقد أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، اليوم جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية القمر، عثمان غزالي، الذي يزور الكويت حاليا.



وذكر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح أن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقد شهد سمو أمير الكويت ورئيس جمهورية القمر، التوقيع على اتفاقية انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة البلدين، وقعها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر صيف محمد الأمين.



ع ع



بنا 1650 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/02 - 59 : 07 PM