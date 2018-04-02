سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر وتقدير من الامين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من السيد كمال بن عبدالله آل حمد الامين العام للاتحاد الهندسي الخليجي.



وأعرب الامين العام للاتحاد الهندسي الخليجي عن خالص شكره وتقديره لرعاية سموه للملتقى الهندسي الخليجي الحادي والعشرين وعلى حرص سموه الكريم على تقديم الدعم للاتحاد الهندسي وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، سائلا الله العلي القدير ان يديم على سموه نعمة الصحة والعافية.



ع.ر/ع ع



بنا 1643 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/02 - 57 : 07 PM