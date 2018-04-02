الرئيس السيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة 97% القاهرة في 2 ابريل / بنا / أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات بحصوله على 97% من إجمالي الأصوات الصحيحة، مقابل حصول منافسه موسى مصطفى موسى على 2.92%.



وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتا "92.73%" في مقابل أصوات باطلة بنسبة 7.27% بلغت مليونا و762 ألفا.



وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن قاعدة بيانات الناخبين وهم المواطنون المصريون الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية شملت 59 مليونا و78 ألفا و 138 مواطنا.



واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 ناخبا بنسبة 08ر97 % في حين حصل منافسه المهندس موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 ناخبا بنسبة 92ر2 %.



ع ع



بنا 1533 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/02 - 41 : 06 PM