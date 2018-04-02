سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة للرئيس المصري المنامة في 02 أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة لفترة رئاسية جديدة متمنيا لفخامته كل النجاح والتوفيق في مواصلة مسيرة العطاء وقيادة البلد الشقيق لمزيد من التطور والازدهار والنماء .

واشاد سمو ولي العهد في برقيته بمتانة العلاقات الطيبة الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على فخامته موفور الصحة والسعادة وأن يحقق لشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ما يصبو اليه من رخاء وازدهار .



ع.ر/ع ذ



بنا 1523 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/04/02 - 28 : 06 PM