وزير الإسكان يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد باكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ المملكة المنامة في 2 أبريل / بنا / رفع وزير الإسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وأكد الوزير باسم الحمر أن هذا الاكتشاف التاريخي سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وذلك بتوظيفه لصالح عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتي تسعى إلى ما فيه خير للوطن والمواطنين.



وأشاد وزير الإسكان بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على تنفيذ التوجيهات الملكية بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط، لتسطر المملكة اليوم إنجازًا تاريخيًّا سينعكس إيجابًا على مستقبل مملكة البحرين وشعبها الكريم.







أ.أ/ع ذ



بنا 1519 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/02 - 23 : 06 PM