متسابق بحريني يحقق المركز الرابع عالمياً في المسابقة العالمية لحفظ القرآن بمصر المنامة في 2 أبريل / بنا / أعرب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح عن فخره واعتزازه بالمراكز المشرفة التي يحققها المتسابقون البحرينيون في المسابقات القرآنية الدولية، والتي تضاف إلى سجل الانجازات الحافل لمملكة البحرين في مجال القرآن الكريم، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل منتسبي إدارة شؤون القرآن الكريم لاهتمامهم ببرنامج إعداد وتأهيل المتسابقين للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية، وجودة مخرجات المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة، وهو ما يُعد ثمرة من ثمار اهتمام القيادة الرشيدة بكتاب الله تعالى، والتي تسعى دائماً من خلال توجيهاتها إلى تشجيع كافة فئات المجتمع للإقبال على كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوةً وتفسيراً، والتخلق بآدابه وقيمه السمحة.

وقال المفتاح : " يأتي تحقيق المتسابق عبدالرحمن العوضي للمركز الرابع عالمياً في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الخامسة والعشرين والتي تقام بجمهورية مصر العربية، امتداداً للإنجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في المسابقات القرآنية الدولية، والتي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله تعالى وتوفيقه أولاً، ثم بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، واهتمام حكومته الموقرة ودعمها المستمر لجميع البرامج والأنشطة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب. لافتاً إلى أن المتسابق العوضي ينتظم في برنامج إعداد وتأهيل المتسابقين للمسابقات القرآنية الدولية الذي تشرف عليه إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة.



واستطرد المفتاح قائلا :" كما شارك الشيخ مصعب عبدالرزاق شريف أخصائي مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة في عضوية لجنة التحكيم بالمسابقة ذاتها، وتأتي مشاركة شريف في لجنة التحكيم انطلاقاً من الخبرة الواسعة التي اكتسبتها الوزارة في مجالات حفظ وتدريس القرآن الكريم وتقييم حفاظه، بحيث أصبحت رائدة ليس فقط في إحراز المراكز المتقدمة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، بل أصبحت قادرة على تحكيم وتقييم المسابقات القرآنية الدولية، ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الوزارة في تحكيم المسابقات القرآنية الدولية، بل سبق وأن شاركت في تحكيم مسابقات عدة، أبرزها: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية القرآنية بالمملكة العربية السعودية، وجائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم، والمسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم بالمملكة المغربية، وغيرها من المسابقات القرآنية الدولية التي تنظمها الدول العربية والإسلامية.



الجدير بالذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تُقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقد حظيت هذا العام بمشاركة أكثر من 66 متسابقاً يمثلون (50) دولة من مختلف دول العالم، وتُعد من المسابقات القرآنية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، وتحرص مملكة البحرين على المشاركة فيها سنوياً.







أ.أ/ع ذ



بنا 1517 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/02 - 26 : 06 PM