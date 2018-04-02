سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الكهرباء والماء المنامة في 02 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وذلك بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين ، وفيما يلي نص البرقية :-

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

انه ليشرفني يا صاحب السمو أن ارفع الى مقام سموكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين وما كان هذا الإنجاز المشرف ليتحقق لولا التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله في إعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط وفق المسيرة التنموية التي كان لها الاثر البالغ في الوصول لهذا الإنجاز التاريخي ما ستنعكس آثاره الإيجابية على اقتصاد هذا الوطن العزيز ونهضته الشاملة تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة .

وهذا الإنجاز بلا شك تعززه المتابعة الدؤوبة والدعم اللامحدود نحو مسيرة التنمية والبناء من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وهو حصيلة العمل المتواصل والجهود المضنية التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة سموكم حفظكم الله كما عودتمونا دائما على الابداع والتميز في العمل والريادة في تحقيق الانجازات المتواصلة كما أنه إنجاز آخر يضاف الى إنجازات سموكم العديدة التي يشهد لها الجميع وإن دل على شيء فإنما يدل على حكمة سموكم في التخطيط والتنفيذ لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز .

سيدي صاحب السمو انني اذ ابارك لسموكم هذا الإنجاز المشرف والذي سيحقق آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي ليشرفني أن أعاهد سموكم ببذل المزيد من الجهد من أجل مملكة البحرين ورفعتها وازدهارها ، حفظ الله البحرين وادام الله سموكم ذخرا وسندا وسدد على طريق الخير خطاكم وامدكم بموفور الصحة و العافية والسعادة .

وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام والولاء

المخلص لسموكم

الدكتور عبدالحسين بن على ميرزا

وزير شؤون الكهرباء والماء





ع.ر/ع ذ



بنا 1505 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/02 - 22 : 06 PM