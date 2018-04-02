سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من الامين العام للإتحاد الهندسي الخليجي المنامة في 2 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر من الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد الامين العام للإتحاد الهندسي الخليجي ، رفع الدكتور آل حمد فيها أسمى آيات الشكر والتقدير على رعاية سمو رئيس الوزراء حفظه الله للملتقى الهندسي الخليجي الحادي والعشرين .



وثمن الدكتور آل حمد حرص سموه الكريم على تقديم الدعم للاتحاد الهندسي الخليجي للنهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها . سائلاً الله عز وجل لسمو رئيس الوزراء حفظه الله دوام الصحة والعافية والتقدم والازدهار لشعب البحرين الكريم .



أ.أ/ع ذ



بنا 1446 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/02 - 49 : 05 PM