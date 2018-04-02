العسومي يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط المنامة في 2 أبريل / بنا / رفع سعادة النائب عادل العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي، التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي حفظه الله، بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.

وأشاد العسومي بتوجيهات جلالة الملك المفدى التي تسهم دائما بالدفع بعجلة التقدم والنجاح والتطور في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية، مؤكدا أن جلالته يمتلك نظرة مستقبلية ثاقبة وفكر مستنير وان توجيهاته السامية بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اتخذتها المملكة أتت بنتائجها الايجابية اليوم.



كما ثمن العسومي جهود رئيس وأعضاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي الواضحة بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب.



وأشار العسومي إلى أن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، واكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق سيساهم في دعم الأمن الاقتصادي للمملكة.



وقال: "إن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة بتوفيق من الله في التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين، هو انجاز كبير يحسب لمملكة البحرين، إذ يعتبر هذا الاكتشاف أول اكتشاف منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في البحرين"، متمنيا من المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.



أ.أ/ع ع



بنا 1434 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/02 - 41 : 05 PM