سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الاعلام المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام، وذلك بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.



وفيما يلي نص البرقية:-

سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والامن الاقتصادي..

السلام عليكم ورحمة الله بركاته..

يشرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي يعد إنجازا تاريخيا يسجل ضمن الانجازات الرائدة والمتواصلة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجلات خلال العهد الإصلاحي الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموكم عزا وذخرا للوطن وأن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية وشعبها الوفي.

وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام.



ع.ر/ع ع



بنا 1423 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/02 - 28 : 05 PM