عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من وزير شؤون الإعلام المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة من سعادة السيد على بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، هذا نصها:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يشرفني ان أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي يعد انجازاً تاريخياً يسجل ضمن الإنجازات الرائدة والمتواصلة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات خلال العهد الاصلاحي الزاهر لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم، سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالتكم عزاً وذخراً وفخراً للوطن ، وأن ينعم على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة ، ودوام التوفيق والسداد لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق التحية والاحترام.



أ.أ/ع ع



بنا 1415 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/02 - 27 : 05 PM