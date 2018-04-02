سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس الحرس الوطني المنامة في 02 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.

وفيما يلي نص البرقية:-

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

يسرني يا صاحب السمو أن ارفع الى سموكم الكريم باسمي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني بأسمى آيات التهاني واطيب التبريكات بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين والذي يعد استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير والبناء التي ارسى قواعدها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ونتيجة لجهود سموكم المباركة والتي تسهم في ديمومة الازدهار والنماء للقطاع النفطي

داعيا المولى العلي القدير ان يحفظ سموكم الكريم وان يكلأكم برعايته وحفظه وان يمدكم بعونه لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية لمملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ودمتم يا صاحب السمو بعون الله سالمين.



ع.ر/ع ع



بنا 1354 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/04/02 - 11 : 05 PM