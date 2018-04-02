إطلاق وقفية باسم سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة تكريما لجهودها في العمل الإنساني المنامة في 2 أبريل / بنا / ثمنت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة تكريمها بوسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الاولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدة أن هذا التكريم الذي قدمته لها صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، هو فخر لها ووسام تعتز به، وتعده تقديرا لدورها في العمل الانساني كإحدى رائدات العمل الاجتماعي والخيري في البحرين.

جاء ذلك على هامش افتتاح سموها لمعرض أزياء "دار دانات" السنوي والذي حمل عنوان "غالية يا البحرين" بتنظيم من جمعية تنمية المرأة البحرينية في نادى الضباط اليوم، بحضور الرئيس الفخري للجمعية الشيخة زين بنت خالد آل خليفة ورئيسة الجمعية الشيخة لبنى بنت عبدالله آل خليفة والشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة.



من جانبها، أعلنت الشيخة لبنى بنت عبدالله آل خليفة رئيسة الجمعية عن منح سمو الشيخة ثاجبة وقفية تحمل اسم سموها في معرض السيرة النبوية، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أبرز أنشطة الجمعية حاليا ويقام في العاصمة السويدية استوكهولم، وأوضحت بأن المعرض سيكون وقفا وصدقة جارية باسمها، معربة عن شكرها وتقديرها لرعاية سموها معرض "دانات" في حلته الجديدة.



وقالت: "إن الوقف الذي تم اطلاقه باسم سموها هو هدية بسيطة لبعض جهود سموها الخيرية والانسانية"، مشيرة إلى أن "المعرض يتجول في اوروبا ويستعرض السيرة النبوية الكريمة، وقد زار خمس عواصم أوروبية حتى اليوم، ونظم فعاليته في 25 مدينة، وزاره أكثر من 50 ألف شخص".



وأضافت: "نفخر بما تقوم به سموها من دعم للحراك الاجتماعي والخيري في البحرين، فهي الشخصية المؤثرة والداعمة للعمل الخيري في إطار الأسرة والمرأة والطفل، وبالنظر إلى مشروع "دانات" الرائد فهو يدعم 60 اسرة بحرينية متعففة تقوم سيداتها بالعمل في هذا المشروع الذي تشرف عليه 5 سيدات بحرينيات"، مبينة بأن أكثر من 1500 شخص استفاد من البرنامج والأنشطة الخيرية للجمعية، منهم 450 من كبار السن"، موضحة بأن الجمعية قامت بتقديم دورات تدريبية لأكثر من 35 فردا بحرينيا ضمن مشروع جليس المسن.



أ.أ/ع ع



بنا 1337 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/04/02 - 44 : 05 PM