وكيل شؤون البلديات : (إستدامة ) اضافة نوعية لجهود تعزيز التنمية المستدامة في المملكة المنامة في 2 أبريل / بنا / قال وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح إن مركز استدامة للتحكم في إدارة المخلفات يعتبر اضافة نوعية لجهود تعزيز التنمية المستدامة وذلك من خلال رفع القدرة والكفاءة في مجال ادارة ورقابة عمليات تجميع والتحكم في المخلفات المنزلية في المملكة .



جاء ذلك خلال زيارة الوكيل التفقدية للمركز الذي تم تأسيسه بتعاون بين وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وشركتي تجميع المخلفات المنزلية وكل من مدينة الخليج للتنظيفات وشركة اربرايسر.



واضاف ابو الفتح : حرصت الوزارة ضمن معطيات برنامج العمل الحكومية الموقرة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وعلى الاخص المشاريع الخاصة بالمحافظة على صحة الانسان والبيئة ومن اهمها تجميع وادارة المخلفات المنزلية .



وأوضح أبو الفتح أن هذا المركز يهدف الى توفير المعلومات والمؤشرات حول جوانب ادارة المخلفات ، ويتحكم في نظام ادارة الاداء الذي يتحكم في عمليات شركتي النظافة ومنها نظام تعقب المركبات بنظام تحديد المواقع العالمي والذي يراقب عمليات تحركات مركبات جمع المخلفات بالإضافة الى البيانات الواردة من موقع التحكم في المخلفات.



كما يقوم المركز بتنفيذ دراسة نصف سنوية حول وضعية المخلفات في المملكة والتي تعتبر من اساسيات وضروريات المعلومات اللازمة لمعالجة المخلفات ، بالإضافة الى توفير البيانات والمشورة والمعلومات لشركات القطاع الخاص المعنية.



وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن مهام المركز لا تقتصر على التحكم والرقابة والبيانات، بل تتعدى ذلك الى تقديم برامج التوعية العامة وتحقيق وتنفيذ نظم الادارة المتكاملة المستدامة للنفايات وفقا لأعلى المعايير المعتمدة عالميا ، كما يعمل المركز على تحقيق الاستدامة في المخلفات من خلال توفير حلول لتقنيات ونظم صديقة للبيئة في مجال ادارة المخلفات، وتعزيز المسئولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص في مجال ادارة المخلفات.



موضحا، ان انشاء مركز ( استدامة ) يصب في تحقيق استراتيجية شئون البلديات للاستخدام المستدام للموارد وضبط وترشيد الانفاق من خلال تطبيق افضل الممارسات المتبعة في مجال ادارة المخلفات المنزلية.



واضاف وكيل شؤون البلديات أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق بين المركز وعدد من الجهات المعنية والتعليمية لاطلاعها على الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز فرص الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها، و ان ما سيقدمه المركز من بيانات ومعلومات احصائية يتم تحويلها لمعلومات في صنع واتخاذ القرار في مجال ادارة المخلفات وسيتم مشاركتها مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك للاستفادة منها في رسم السياسات والبرامج المستقبلية في مجال الادارة المستدامة المتكاملة للمخلفات المنزلية.



وأعرب أبو الفتح عن شكره وتقديره لتعاون شركتي مدينة الخليج للتنظيفات وشركة ارباريسر لجهودهما وتعاونهما مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في انشاء هذا المركز النوعي في المملكة.





أ.أ/ع ذ



بنا 1217 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/02 - 23 : 03 PM