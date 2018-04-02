وزير الدفاع الروسي يعلن عن قرار نقل مقر أسطول قزوين ومضاعفة عدد العاملين به موسكو في 02 ابريل / بنا / أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم أن أسطول بحر قزوين الروسي، سينتقل من مقره في أستراخان إلى مدينة كاسبييسك في جمهورية داغستان الروسية، وأن عدد العاملين به سيتضاعف.



ونقل موقع "سبوتنك " الرسمي الروسي عن شويغو قوله خلال اجتماع مع قادة وزارة الدفاع: "أتخذ قرار بنقل أسطول قزوين إلى كاسبييسك. تجري أعمال بناء ضخمة هناك وسيتضاعف عدد ضباطنا وجنودنا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن تطوير وتسليم أنظمة الأسلحة الحديثة التي أعلن عنها الرئيس بوتين سيتمان في الموعد المقرر.



وكان الرئيس الروسي قد أعلن خلال توجيه رسالته إلى الجمعية الفدرالية في الأول من مارس، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي.







ع ذ



بنا 1203 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/02 - 12 : 03 PM