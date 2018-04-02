الإسكان تعلن عن فتح وثائق تأهيل مقاولين لتنفيذ مشروعي "وادي السيل" و"قلالي" المنامة في 2 أبريل / بنا / أعلنت وزارة الإسكان عن فتحها وثائق تأهيل مقاولين لتنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية بمشروعي وادي السيل، وقلالي الإسكاني، ذلك بتمويل من قبل برنامج التنمية الخليجي، مشيرة إلى أنه سوف يتم البدء في تنفيذهما حسب المخطط له في سبتمبر المقبل لتستمر حتى 15 شهرا من تاريخ البدء.



وأشارت الوزارة في بيان إلى تنافس 56 شركة بحرينية وسعودية، على تنفيذ كلا المشروعين، وقالت إن سير الأعمال في جميع المشاريع الاستراتيجية الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي تشهد تسارعا ملحوظا وتقدما في الإنجاز كمدينة خليفة، ومشروع ضاحية الرملي الإسكاني والمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به برنامج التنمية الخليجي لتذليل كافة التحديات.

وأكدت الوزارة أن تمويل برنامج التنمية الخليجي يعد دفعة قوية لتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة، والمنبثقة عن الأمر الملكي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، مؤكدة أن مساهمة برنامج التنمية الخليجي أسهمت في تحقيق المنجزات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، مؤكدة تقدير حكومة مملكة البحرين الكامل لدور برنامج التنمية الخليجي في تشييد المشاريع التنموية بمملكة البحرين.



وأضافت أن برنامج التنمية الخليجي أسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، مشيدة بدور برنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك.



أ.أ/ع ع



بنا 1152 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/02 - 07 : 03 PM