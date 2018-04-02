القائد العام لقوة الدفاع يستقبل قائد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 2 أبريل / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبة بالقيادة العامة صباح اليوم، قائد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع بقائد الوحدة، وخلال اللقاء أهدى قائد الوحدة لصاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع هدية تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وأكد معاليه الدور الكبير الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين منذ خمسين عاماً باعتبارها حصناً منيعاً لأمن واستقرار الوطن.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1142 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/02 - 48 : 02 PM