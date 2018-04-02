مدير عام بلدية الجنوبية يتفقد الشوارع المؤدية لسباق الفورمولا 1 المنامة في 2 أبريل/ بنا / قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، برفقة عدد من المسئولين في البلدية بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات البلدية لاستضافة مملكة البحرين لسباق الفورمولا1 في أبريل القادم، حيث أكد أن البلدية شكلت 4 فرق استعداداً لهذه المناسبة الرياضية التي يترقبها الجميع، وتتمثل في فريق النظافة وفريق المنتزهات والحدائق وفريق مخالفات الإعلانات وفريق العلاقات العامة والإعلام.



وأوضح أن فريق النظافة بدأ مبكراً في إزالة الحشائش والمخلفات من أطراف الشوارع، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد كبير من العمال أثناء وخلال الفعالية، بالإضافة للآليات والحاويات وسيارة الكنس الآلي خلال وقت السباق على مدى الايام الثلاثة.

وأشار المدير العام إلى أن فريق المنتزهات والحدائق، قام بتجميل الشوارع المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية، حيث تم تزيين 400 شجرة ونخلة على الشارع المؤدي لمدخل حلبة البحرين الدولية وشارع خليج البحرين، كما تم تنظيف أحواض النخيل في شارع المعسكر وشارع الشيخ سلمان وشارع الزلاق، بما في ذلك تنظيف الأشجار وتقليم النخيل.



وأضاف "تم تكثيف الرقعة الخضراء من خلال زراعة النخيل والزهور الموسمية والمسطحات الخضراء على جوانب ومثلثات الشوارع، كما قامت البلدية بزراعة جميع الشوارع المؤدية إلى الحلبة".



وذكر المدير العام أن قسم مخالفات الإعلانات رصد جميع الإعلانات المخالفة في الشوارع وسيتم إزالتها، وهو مستمر في حصر هذه المخالفات في مختلف الشوارع والعمل على اتخاذ الإجراءات إزاءها أولاً بأول.



وفيما يتعلق بدور فريق العلاقات العامة والإعلام اضاف: "سيشارك الفريق بركن توعوي وفق النمط التقليدي الشعبي بمساحة 5x6 متر، يتضمن معرضاً للصور التاريخية عن البلدية والمنطقة الجنوبية، إلى جانب تخصيص زاوية للسياح لالتقاط الصور في فرشة الحنة المزينة، كما سيتم توزيع كتيبات وقصص توعوية مختلفة".



وأكد المدير العام في ختام تصريحه، أن البلدية تسخر كل طاقاتها من أجل المساهمة مع جميع الجهات المعنية بالسباق في تعزيز الصورة الحضارية للبحرين، متمنياً أن يحقق سباق الفورمولا النجاح المنشود على أرض البحرين، وأن تقضي العوائل البحرينية والمقيمون والضيوف وزوار المملكة أجواء ملؤها البهجة والمرح خلال أيام السباق.



ح ب/خ.س



بنا 1126 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/02 - 40 : 02 PM