القائد العام يستقبل قائد سلاح الجو الملكي البحريني المنامة في 02 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني والمقدم الركن طيار راشد خميس الزياني والذي أهدى معاليه نسخة من كتابه بعنوان "الطيار الأول ومسيرة سلاح الجو الملكي البحريني".



وقد أثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود المبذولة في تأليف وإعداد الكتاب، كما أشاد معاليه بالعمل الدؤوب لمنتسبي سلاح الجو الملكي البحريني لما من شأنه تحقيق المزيد من التطور والتقدم الإداري والقتالي بسلاح الجو الملكي البحريني.



ح ب/خ.س



بنا 1123 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/02 - 29 : 02 PM