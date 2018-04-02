تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. معالي الشيخ خالد بن عبد الله خلال اجتماع عمل يؤكد : "الإعمار" مهتمة بمشاريع "الجنوبية" وبرنامج زمني ومالي لضمان التنفيذ بأفضل مستوى من الجودة المنامة في 2 أبريل/ بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بتكليف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة 11 مشروعاً تنموياً في المحافظة الجنوبية، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن اللجنة الوزارية تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة المشاريع التي وجَّه بها سموه وفق برنامج زمني ومالي محدد لضمان تنفيذها بأفضل مستوى من الجودة والكفاءة.

وقال معالي الشيخ خالد بن عبد الله: "نقدر عالياً حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على توجيهاته الحكيمة والمتمثلة في مواصلة بذل كافة الجهود التي من شأنها أن ترتقي وتعزز مستوى الخدمات والبنية التحتية في مملكة البحرين عموماً بما يعود بالنفع على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلك التنمية التي تعد أحد مرتكزات برنامج عمل الحكومة، وتراعي في الوقت نفسه توفير الاحتياجات الحالية، وتهيئ لتلبية المتطلبات المستقبلية للسكان من مواطنين ومقيمين على حد سواء".



جاء ذلك لدى ترؤس معاليه اجتماع عمل عقده في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة، بهدف الاطلاع على مراحل إنجاز مشاريع المحافظة والتي تتنوع بين مشاريع خدمية اجتماعية وصحية، وترفيهية سياحية، ورياضية شبابية، وتطوير للبنية التحتية القائمة.



وخلال الاجتماع، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالرؤية التطويرية الطموحة التي بنى عليها سمو محافظ المحافظة الجنوبية العمل في المحافظة والمرتكزة على استطلاع وتلمس احتياجات الأهالي عن قرب وبدقة تامة، ورفعها إلى سمو رئيس الوزراء لمباركتها، ومن ثم تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لمباشرة إعداد الأعمال الفنية والهندسية.



كما أثنى معاليه على الدور الذي كان ولا يزال القطاع الخاص في مملكة البحرين يلعبه من حيث تمويل تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به القائمون على هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من مسؤولية تجاه المجتمع والرغبة في المساهمة في ازدهاره وتطوره.



وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، فقد قررت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية خلال الاجتماع تكليف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، بتزويد اللجنة – كل فيما يخصه – بالتصاميم الهندسية والمخططات التفصيلية اللازمة، بالاحتياجات المالية، والجدول الزمني المقترح لتنفيذ سبعة مشاريع مدرجة ضمن أعمال الحزمة الأولى وهي إنشاء مركز صحي يخدم أهالي مدينة خليفة، وصالة لأهالي الدور، وتطوير ملعب عسكر، وتطوير شارع 96، وتطوير منتزه الحنينية عبر تحويله إلى قرية تراثية وتاريخية، وتطوير حديقة بوكواره وتحويلها إلى مركز ثقافي وموقع أثري وتاريخي، علاوة على تطوير سوق الرفاع المركزي.



من جانبه، أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، عن عميق شكره وتقديره لمقام صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمن آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، على تفضل سموه بتوجيه الوزارات ذات العلاقة لتنفيذ 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً وسياحياً بالمحافظة الجنوبية، من بينها 11 مشروعاً تنموياً جاري دراستها في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وثلاثة أخرى يجري تنفيذها ووجَّه سموه للإسراع في الانتهاء منها وهي مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومركز شبابي في الزلاق، ومشروع تطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى.



وقال سموه: "إن عقد اجتماع العمل هذا اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر التي نوليها جميعاً أقصى درجات الاهتمام، لاسيما وأن هذه المشاريع التي جاءت بمبادرة من المحافظة الجنوبية وحظيت بمباركة سموه رعاه الله، لابد وأن يقابلها تنفيذ ذو جودة عالية وكفاءة متقدمة يليق بهذا التوجيه الكريم من لدن سموه من جهة، ويوفر للأهالي – من جهة أخرى – المتطلبات الأساسية التي تجعل من مناطقهم في حدود المحافظة مناطق نموذجية تتمتع ببنية تحتية مستدامة ومزدهرة".



وأكد سموه أن المشاريع التي تتابعها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في حزمتها الأولى والتي تغطي مناطق الرفاع وعسكر والدور، ستعمل على إبراز الهوية التاريخية والثقافية والخصوصية التي تتحلى بها هذه المحافظة، ذلك أنها تراعي في تصاميمها المزج بين أصالة الماضي وعراقته وروح العصر وحداثته.



ح ب/خ.س



بنا 1122 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/04/02 - 27 : 02 PM