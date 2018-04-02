المرور : إطلاق حملة توعوية لذوي الإعاقة بالتعاون مع "التنمية الاجتماعية" المنامة في 2 أبريل/ بنا / أطلقت الإدارة العامة للمرور وبالشراكة مع إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، الحملة التوعوية المرورية لذوي الإعاقة "#لهم_حق" بدار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين، والتي تهدف إلى توعية ذوي الإعاقة بحقوقهم وواجباتهم المرورية، ودعوة المجتمع إلى تجنب الوقوف في المواقف الخاصة بهم نظراً للمعاناة المترتبة على هذه المخالفة.



وأكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أنه تم وضع استراتيجية توعوية متكاملة للعام الحالي، تهدف لرفع الوعي المروري لكافة فئات المجتمع مع التركيز على فئات محددة ولفترة معينة وذلك بعد نجاح حملات سابقة ، منها حملة توعوية لسواق الدراجات النارية (RIDE SAFE) وحملة "طفلي أمانة" والتي استهدفت الأطفال وذويهم وبخاصة تعزيز مفهوم كرسي الطفل.

وأشار إلى أن حملة "#لهم_حق# تستهدف توعوية ذوي الإعاقة وذويهم والسواق المتخصصين بنقلهم وكل من يتعامل معهم، وكذلك توعية المجتمع بضرورة الالتزام بعدم الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة، منوها إلى أنه ستكون هناك حملات ميدانية لتقديم النصح والإرشاد للمخالفين، كما تشتمل الفعالية على دورات وورش تدريبية وتعزيز الخدمات لذوي الإعاقة.

حضر حفل إطلاق الحملة ، نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور العقيد محمد بن دراج ، ومدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. إسمان السعود، وعدد من الضباط، وممثلو منظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة.



من جهتها ، ألقت الدكتور إسمهان السعود كلمة أكدت فيها أهمية شراكة إدارة التأهيل الاجتماعي مع الإدارة العامة للمرور لإطلاق الحملة التوعوية لتعزيز المفهوم لدى المجتمع بأهمية هذه الفئة والتي توليها الحكومة جل الاهتمام على مختلف الأصعدة، موضحة أن الإدارة تعمل على توفير الدعم لهذه الفئة ومن المهم أن يكون الجانب المروري معززاً لهذه الجهود للحفاظ على سلامتهم، ونشر الوعي المروري لهم وللمجتمع لعدم التعدي على حقوق ذوي الإعاقة وبشكل خاص مواقف سياراتهم.



كما ألقت رئيسة فرع التوعية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خلود يحيى ، كلمة ، أشارت فيها إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني وتحقيق الشراكة معهم بالإضافة إلى القطاع الحكومي في تحقيق أهداف الحملة للحد من الحوادث المرورية ورفع معدلات السلامة المرورية.



واشتمل الحفل على نصائح من "أم حسن" وفقرات فنية ومشهد مسرحي وفيلم خاص لشباب تحولوا إلى فئة ذوي الإعاقة بسبب الحوادث المرورية من إنتاج الإدارة العامة للمرور.



ح ب/خ.س



بنا 1118 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/04/02 - 35 : 02 PM