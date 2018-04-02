وكيل شؤون البلديات يتفقد مركز استدامة للتحكم في ادارة المخلفات

المنامة في 2 ابريل /بنا/ قال وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح إن مركز استدامة للتحكم في ادارة المخلفات يعتبر اضافة نوعية لجهود تعزيز التنمية المستدامة من خلال رفع القدرة والكفاءة في مجال ادارة ورقابة عمليات تجميع والتحكم في المخلفات المنزلية في المملكة.



جاء ذلك خلال زيارة الوكيل التفقدية للمركز الذي تم تأسيسه بتعاون بين كل من وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وشركتي تجميع المخلفات المنزلية ، مدينة الخليج للتنظيفات وشركة اربرايسر.



واضاف ابو الفتح :"حرصت الوزارة ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وعلى الاخص المشاريع الخاصة بالمحافظة على صحة الانسان والبيئية ومن اهمها تجميع وادارة المخلفات المنزلية".



موضحا :" ان هذا المركز يهدف الى توفير المعلومات والمؤشرات حول جوانب ادارة المخلفات ، ويتحكم في نظام ادارة الاداء الذي يتحكم في عمليات شركتي النظافة ومنها نظام تعقب المركبات بنظام تحديد المواقع العالمي والذي يراقب عمليات تحركات مركبات جمع المخلفات بالإضافة الى البيانات الواردة من موقع التحكم في المخلفات".



كما يقوم المركز بتنفيذ دراسة نصف سنوية حول وضعية المخلفات في المملكة والتي تعتبر من اساسيات وضروريات المعلومات اللازمة لمعالجة المخلفات ، بالإضافة الى توفير البيانات والمشورة والمعلومات لشركات القطاع الخاص المعنية.



واضاف ابو الفتح :" لا تقتصر مهام المركز على التحكم والرقابة والبيانات ، بل تتعدى ذلك الى تقديم برامج التوعية العامة وتحقيق وتنفيذ نظم الادارة المتكاملة المستدامة للنفايات وفقا لأعلى المعايير المعتمدة عالميا ، كما يعمل المركز على تحقيق الاستدامة في المخلفات من خلال توفير حلول لتقنيات ونظم صديقة للبيئة في مجال ادارة المخلفات ، وتعزيز المسئولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص في مجال ادارة المخلفات".



موضحا، ان انشاء مركز "استدامة" يصب في تحقيق استراتيجية شئون البلديات للاستخدام المستدام للموارد وضبط وترشيد الانفاق من خلال تطبيق افضل الممارسات المتبعة في مجال ادارة المخلفات المنزلية.



واضاف الوكيل :" سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق بين المركز وعدد من الجهات المعنية والتعليمية لاطلاعها على الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز فرص الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها".



مضيفا :" ان ما سيقدمه المركز من بيانات ومعلومات احصائية يتم تحويلها لمعلومات في صنع واتخاذ القرار في مجال ادارة المخلفات ، وان هذه البيانات سيتم مشاركتها مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك للاستفادة منها في رسم السياسات والبرامج المستقبلية في مجال الادارة المستدامة المتكاملة للمخلفات المنزلية".



معربا عن شكره وتقديره لتعاون شركتي مدينة الخليج للتنظيفات وشركة ارباريسر لجهودهما وتعاونهما مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في انشاء هذا المركز النوعي في المملكة.











خ.س



بنا 1115 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/02 - 20 : 02 PM