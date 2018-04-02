المختبر الفضائي تيانقونغ-1 دخل الغلاف الجوي ومعظمه احترق شنغهاي في 2 ابريل /بنا/ قالت سلطة الفضاء الصينية إن المختبر الفضائي تيانقونغ-1 دخل الغلاف الجوي للأرض من جديد وإن معظمه احترق فوق جنوب المحيط الهادي اليوم.



وأضافت السلطة في بيان موجز على موقعها الإلكتروني أن الغالبية العظمى من المركبة احترقت لدى دخولها الغلاف الجوي (0015 بتوقيت جرينتش)، دون أن تحدد أين يمكن أن تكون أجزاء المختبر قد سقطت.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية دورية "لم يقع في الوقت الراهن أي ضرر على الأرض".

وحسب براد تاكر، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة استراليا، فإن بقايا المختبر انتهى بها الحال فيما يبدو على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال الغربي من تاهيتي.



وأُطلق مختبر تيانقونغ-1، أو (القصر السماوي 1)، الذي يبلغ طوله 10.4 متر في 2011 للقيام بتجارب التحام ووضع في المدار ضمن برنامج الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة في مدار حول الأرض بحلول 2023. وكان من المزمع خروجه من الخدمة عام 2013 ولكن تم تمديد مهمته أكثر من مرة.



خ.س



بنا 1044 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/02 - 47 : 01 PM