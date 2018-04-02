مركز الملك سلمان يوزع مساعدات ايوائية في مأرب والبيضاء مأرب في 2 ابريل /بنا/ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات إيوائية في مدينة مأرب وقرية قيفة بمديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.



وذكر المركز في بيان له، نقلا عن وكالة الانباء اليمينة، انه تم توزيع المساعدات لـ 6000 فرد من فئة ذوي الشهداء والأسر الأكثر احتياجاً في المدينة ، فيما استهدفت المساعدات التي تم توزيعها في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء 1632 فردا.

ولفت المركز الى ان هذه المساعدات الإيوائية تأتي في إطار عشرات المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي ينفذها في مختلف المجالات ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.





خ.س



بنا 1014 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/04/02 - 22 : 01 PM