محافظة العاصمة تطلق مبادرة "تشجير المراكز الرياضية" بهدف زيادة الوعي البيئي المنامة في 2 أبريل / بنا / أطلقت محافظة العاصمة أولى محطات حملة "تشجير نوادي ومراكز العاصمة الرياضية"، بالتعاون مع نادي روتاراكت (شباب الروتاري) وبمشاركة عدد من الأهالي، حيث قام الفريق المكون من 70 متطوعاً من 17 دولة بزرع شتلات زراعية في جنبات نادي الشباب الرياضي كأول مبادرة من نوعها تطلقها المحافظة تصب في مشروعي العاصمة الخضراء وجواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي، وذلك بهدف زيادة الوعي العام ببيئة المرافق الحيوية خصوصاً في النوادي والمراكز الرياضية، وإيماناً من المسؤولية المجتمعية التي توليها المحافظة في رفع مستوى مدارك الأهالي اتجاه خلق وعى وثقافة بيئية وزراعية ونشر مضامينها على أعلى المستويات.

وأكد محافظ العاصمة معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن حرص المحافظة على إقامة هذه الحملة يأتي لدعم ثقافة توسيع الغطاء الأخضر في نوادي العاصمة لكونها مقصداً مثالياً لجميع أفراد المجتمع ومتنفساً مناسباً لجميع الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن المحافظة مستمرة بتنفيذ المبادرات المبتكرة التي تصب في مشروع العاصمة الخضراء الذي اطلقته في عام 2014، لدوره بتعزيز هذا المفهوم ضمن مبادرات متنوعة في قطاعات متعددة منها المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات الحكومية والخاصة، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة الى المؤسسات والشركات.



وأضاف معاليه: "أقيم مؤتمر "اقليم روتراكت 2452" مؤخراً، ودعت المحافظة فريق مكون من 70 متطوعاً من 17 دولة للمشاركة في الحملة حيث تم دمجهم في مشروع "جواز محافظة العاصمة للعمل التطوعي" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى البحرين، وبالتالي فإن مشاركة نخبة من الشباب بهذه الفعالية يتناغم مع جهود المحافظة في تعريف المشاركين بأهمية الجواز وما يحمله من صفة دولية من ناحية الاعتراف به خصوصاً وإنه يتناغم مع الأهداف السبعة عشرة المتفق عليها في الأمم المتحدة وفقاً لخطة التنمية المستدامة 2030".





أ.ا.ش/و.ش



بنا 1007 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/02 - 14 : 01 PM