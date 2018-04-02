طالبات مدرسة المعرفة الثانوية يزرن متحف التشريح ومركز المحاكاة بجامعة الخليج العربي المنامة في 02 أبريل/ بنا / تعرفت طالبات مدرسة المعرفة الثانوية للبنات على البرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة الخليج العربي خلال الجولة الاستطلاعية التي قاموا بها أخيرا في كليات الجامعة وأقسامها المختلفة.

واطلعت الطالبات على متحف التشريح التابع لكلية الطب والعلوم الطبية بالجامعة والذي يحتوي على جثث ادمية حقيقية وبلاستكية وهياكل عظمية ومجسمات تفصيلية تشرح أجزاء جسم الإنسان تساعد طلبة الطب على التعرف على الأمراض المختلفة وتشخيصها بشكل دقيق.



وقدم الأستاذ المساعد بقسم التشريح بكلية الطب والعلوم الطبية الدكتور ناصر عبد اللطيف شرحا مفصلا عن علم التشريح الذي يختص بدراسة ووصف اجزاء جسم الانسان وشرح جميع اعضائه واجهزته المختلفة وعلاقة كل منها بالأخر، وايضاً دراسة الانسجة التي تتركب منها هذه الأعضاء، مؤكداً للطالبات أن علم الشريح هو تخصص رئيس في دراسة الطب، وأن هذا المتحف بجامعة الخليج العربي يعد متحف طبي متقدم على مستوى دول الخليج العربي.



وفي الجولة ذاتها، زارت الطالبات مركز المحاكاة والمهارات الطبية بكلية الطب والعلوم الطبية، وتعرفوا على نظام التعليم في الكلية القائم على منهج حل المعضلات، والمناهج الدراسية التي تهدف إلى تزويد طلبة الدراسات الطبية بالمعرفة اللازمة، وتهيئة المواقف المناسبة والمهارات المهنية الضرورية لممارسة فعالة وناجحة في المجتمع الطبي تساعدهم على انتهاج طريق التعلم والتطور المستمر في الطب.



وقال مدير العلاقات العامة عبدالله قطامي أن الطالبات اطلعن على طبيعة العمل في وحدة القبول والتسجيل وهي من الوحدات الرئيسية في الجامعة، نظرا لصلتها المباشرة مع الطلبة وجهات ابتعاثهم منذ لحظة قبولهم وتسجيلهم حتى تخرجهم من الجامعة، وتعرفوا على شروط القبول والتسجيل والبرامج الأكاديمية التي تطرح في كلية الطب وكلية الدراسات العليا، كما زاروا مكتبة الجامعة وتعرفوا على تخصصات الكتب الطبية والتربوية والتقنية التي تحتويها، إذ توفر المكتبة مصادر المعلومات لجميع البرامج العلمية التي تُدرس في الجامعة.



ح ب/و.ش



بنا 0932 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/02 - 39 : 12 PM