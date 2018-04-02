بن هندي : نقف مع ناصر بن حمد لوقف حسابات زرع الفتنة المنامة في 2 أبريل/ بنا / أكد مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح بن عيسى بن هندي بأنه لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة حول حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والتي تحاول زرع الفتنة وتروج للأكاذيب والشائعات المدسوسة، مشيدا بتصريحات العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وأكد صالح بن عيسى بن هندي أن تصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جاءت لتؤكد بأن المجتمع البحريني واعِ لهذه المحاولات الخبيثة التي تضرب في صميم السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ولن يقف المجتمع البحريني معها لأن الولاء والطاعة لرموز المملكة محفوظ ولن تضره هذه الأقاويل الكاذبة، مشيراً إلى أن هذه الحسابات تحاول تقويض مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .



واعتبر صالح بن عيسى بن هندي أن هذه الحسابات المدسوسة تسعى الى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لزرع الفتنة وتحاول المساس برموز المملكة التي نعتبرها جميعاً بأنها "خط أحمر"، مشيراً إلى أن الجميع يقف مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ويتفق مع مضمون تصريحاته.







ح ب/خ.س



بنا 0926 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/02 - 40 : 12 PM